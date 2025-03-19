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01:45, 19 марта 2025Экономика

Евросоюз впервые за два года увеличил импорт СПГ у России

РИА Новости: РФ впервые за два года поставила ЕС СПГ более чем на 1 млрд евро
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amit Dave / Reuters

В январе текущего года импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европейский союз (ЕС) впервые за два года превысил один миллиард евро. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных Евростата.

Уточняется, что около половины всех закупок приходится на Францию: Париж закупил российского газа на 455,2 миллиона евро. На втором месте оказалась Испания (261,5 миллиона евро). Также в топ-3 оказалась Бельгия с 256,7 миллиона евро. В то же время в январе российский газ не импортировали Италия и Португалия.

При этом отмечается, что в январе ЕС наращивал импорт российского СПГ третий месяц подряд.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков оценил шансы Европы обойтись без российского сжиженного газа. По его словам, если ЕС все-таки откажется от приобретения российского СПГ, то ему придется покупать более дорогой катарский.

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