Шансы Европы обойтись без российского сжиженного газа оценили

Энергетик Юшков: Отказ от российского СПГ обернется для Европы скачком цен

Если Европейский союз (ЕС) все-таки откажется от приобретения российского сжиженного природного газа (СПГ), то ему придется покупать более дорогой катарский. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Его процитировали «Известия».

Он напомнил, что Россия выступает в качестве крупнейшего поставщика СПГ для ряда государств. И отказ от покупок этого энергоносителя вынудит европейцев искать альтернативных поставщиков, а это обернется ростом затрат. По его словам, ЕС придется полагаться на поставки из Катара, который сейчас продает свой СПГ в Азию.

«Это будет стоить значительно дороже, особенно с учетом новых рисков, связанных с напряженностью в Йемене и угрозой атак на суда. Придется платить больше, чтобы газ доставлялся через мыс Доброй Надежды», — отметил Юшков.

Также он полагает, что отказ от российского СПГ может обернуться подорожанием и трубопроводного газа.

Ранее нежелание Европейского союза вводить санкции против российского СПГ объяснили неопределенной позицией США, с которыми Брюссель пока не может договориться о поставках топлива. В ЕС рассчитывают заключить сделку, которая гарантировала бы ему доступ к американскому СПГ.