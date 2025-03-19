Глобальному спросу на нефть спрогнозировали резкий рост

Минэнерго РФ: Мировой спрос на нефть вырастет до 115 миллионов баррелей в сутки

В долгосрочной перспективе мировой спрос на нефть продолжит расти. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, его слова приводит ТАСС.

Прогноз Минэнерго, отметил он, подразумевает рост среднесуточного показателя до 115 миллионов баррелей через 10-15 лет. Для сравнения, сейчас ежедневные объемы потребления нефти в мире оцениваются примерно в 102 миллиона. Таким образом, в обозримом будущем они могут увеличиться на 13 миллионов, пояснила Сорокин.

Главными драйверами подобной динамики, согласно ожиданиям ведомства, станут страны с развивающейся экономикой. Речь идет прежде всего о государствах в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Юго-Восточной Азии, включая Индию. Заметный рост спроса, добавил он, в обозримом будущем также будет наблюдаться в латиноамериканских и африканских странах.

В настоящее время экономики вышеперечисленных государств переживают «бурный» рост, подобная динамика сохранится в среднесрочной перспективе. Росту глобального спроса на нефть также поспособствует увеличение числа автомобилей, резюмировал Сорокин.

Ранее глава саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер спрогнозировал рекордный рост мирового спроса на нефть. Он говорил, что в 2025 году среднесуточные объемы глобального потребления сырья могут достичь отметки в 106,1 миллиона баррелей. Если прогноз Нассера сбудется, показатель вырастет на 1,3 миллиона к концу декабря. В Международном энергетическом агентстве (МЭА), в свою очередь, предупреждают, что рост мирового спроса на ископаемые виды топлива может сойти на нет после 2030 года. Именно к этому времени, как ожидают в организации, интерес к нефти, природному газу и угля достигнет своего пика, после чего начнет стабильно падать.