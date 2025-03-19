Госдума рассмотрела законопроект об упрощении банкротства участников СВО

Госдума в первом чтении приняла закон о внесудебном банкротстве участников СВО

Госдума России в первом чтении приняла законопроект о внесудебном банкротстве участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Упрощенный вариант прохождения процедуры списания долгов будет доступен гражданам, у которых нет имущества, на которое может быть обращено взыскание. Им можно будет воспользоваться при наличии исполнительного документа, выданного не позднее чем за год до даты обращения с заявлением о банкротстве. Долг при этом должен быть менее миллиона рублей.

«Внесудебное банкротство позволяет списать долги бесплатно через МФЦ с минимальным количеством документов», — пояснили в пресс-службе Госдумы.

Согласно инициативе, внесудебный механизм будет действовать по аналогии с получателями детских пособий. После одобрения заявки боец включается в специальный реестр банкротов, на долги накладывается мораторий, кредиторы и коллекторы не смогут требовать уплату заемных средств и процентов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощенном получении справки об участии в специальной военной операции (СВО). Справку по универсальной форме можно получить на портале госуслуг. Инициативу объяснили тем, что отсутствие единообразия в выдаваемых военкоматами и командирами частей справках затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками участников СВО.