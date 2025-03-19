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14:56, 19 марта 2025Россия

Госдума в первом чтении приняла законопроект о призыве на срочную службу в течение года

ГД в первом чтении приняла проект о призыве на срочную службу в течение года
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает исполнение решения о призыве на срочную военную службу в течение одного года со дня его принятия, если оно не было исполнено во время призыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предлагает установить, что неисполненное решение о призыве на срочную службу подлежит исполнению в следующие периоды призыва на военную службу. Это будет происходить в течение одного года со дня, в котором было принято соответствующее решение. Исключением будет ситуация, когда на день исполнения решения о призыве возникли обстоятельства, которые являются основанием о принятии иного решения из перечня, закрепленного Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Документ также предусматривает возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах и городских округах. Автором законопроекта выступили группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым.

5 марта профильный комитет Госдумы одобрил соответствующий законопроект. Его внесли в Госдуму 13 февраля. В пояснительной записке авторы документа обратили внимание, что в случае установленного задания призывной кампании значительная часть принятых комиссией военкомата решений отменяется.

ЖЗЛ
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