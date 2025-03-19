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15:27, 19 марта 2025Из жизни

Игуаны проплыли на плотах восемь тысяч километров и захватили остров

The Washington Post: Игуаны проплыли 8 тысяч километров и захватили остров Фиджи
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

Предки игуан, распространенных на острове Фиджи, приплыли из Северной Америки. Об этом сообщает The Washington Post.

Американские и фиджийские ученые обнаружили, что фиджийские игуаны происходят от пустынных игуан, которые водятся в Северной Америке. Этот вид захватил остров около 34 миллионов лет назад. Чтобы добраться до Фиджи, ящерицам пришлось проплыть восемь тысяч километров по Тихому океану.

Специалисты подозревают, что игуаны преодолели такое расстояние на плотах. Считается, что когда-то именно так эти ящерицы попали на Галапагосские острова. Подобные плавания случались и на глазах у людей. Например, в 1995 году 15 зеленых игуан с карибского острова Гваделупа высадились на острове Ангилья. Для этого они преодолели 270 километров на плавучих растениях.

Можно вообразить какой-нибудь циклон, поваливший деревья, на которых сидели игуаны и, возможно, были их яйца. Потом деревья подхватили океанские течения, и игуаны поплыли на них, как на плоту

Саймон СкарпеттаУниверситет Сан-Франциско
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Вот это да!
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