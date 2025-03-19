Спрос на ипотеку в Москве рекордно повысился

Росреестр: Выдачи ипотеки в Москве выросли до рекордных 11 тысяч сделок

Московский рынок ипотечного кредитования поставил новый рекорд. Статистикой за прошедший февраль с изданием РБК поделились в столичном управлении Росреестра.

Согласно отчету ведомства, за февраль 2025 года в Москве на первичном и вторичном рынке было заключено 11,04 тысячи ипотечных сделок. Такого результата в феврале не фиксировали с 2009 года, иными словами, за всю история ведения наблюдений. С января показатель вырос на 44 процента. С прошлого года объем выдачи ипотеки увеличился на 14 процентов, а с 2023-го — почти на 13 процентов.

Такой рост популярности ипотеки эксперты объясняют тем, что столичные покупатели смирились с новыми кредитными ставками, а рынок адаптировался к нынешним условиям. Распространится ли такая тенденция на другие регионы, говорить сложно — как напоминает основатель аналитической платформы bnMAP.pro Ирина Доброхотова, московский рынок отличает большая доля высокобюджетной недвижимости и концентрация платежеспособного спроса.

Ранее сообщалось об отказе столичных девелоперов от строительства дешевых квартир. За последний год площадь объектов стандарт-класса упала на 80 процентов, а доля таких лотов на рынке в сравнении с другими классами жилья приблизилась к нулю.