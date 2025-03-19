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11:55, 19 марта 2025Мир

Кремль отреагировал на приостановку контрразведки со стороны США

Reuters: Песков прокомментировал остановку контрразведки в отношении России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетДиверсии в России

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Рабочие группы для отслеживания российских диверсий, дезинформаций и кибератак являлись «коррумпированным и неэффективным инструментом». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков агентству Reuters, комментируя приостановление ряда контрразведывательных операций в отношении РФ.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа пытается избавиться от всего неэффективного, коррумпированного и неправдоподобного», — заявил представитель Кремля изданию.

Песков также отметил, что обвинение Запада в том, что Россия совершает диверсии в Соединенных Штатах и Европе, не доказаны и являются «пустыми и эфемерными».

Ранее Reuters сообщил, что американские спецслужбы приостановили работу ряда рабочих групп, которые были разработаны по поручению экс-президента США Джо Байдена. Сделано это было в рамках усилий президента Трампа по урегулированию украинского конфликта.

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