Лебедев сообщил об ударе по расположению нацбата ВСУ «Кракен» в Сумской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по расположению нацбата Кракен в пригороде Сум

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по расположению националистического батальона «Кракен» (сформирован ветеранами батальона «Азов», внесенного в список террористических организаций и запрещенного в России) в Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Удар был нанесен в пригороде Сум по месту сосредоточения иностранных наемников, боевиков из "Русского добровольческого корпуса" (РДК; запрещенная в России террористическая организация) и украинских неонацистских формирований "Кракен"», — рассказал Лебедев.

По его словам, после удара было обнаружено 37 тел, а в месте расположения находились и иностранные наемники.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье.