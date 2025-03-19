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14:00, 19 марта 2025Бывший СССР

Лебедев сообщил об ударе по расположению нацбата ВСУ «Кракен» в Сумской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по расположению нацбата Кракен в пригороде Сум
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по расположению националистического батальона «Кракен» (сформирован ветеранами батальона «Азов», внесенного в список террористических организаций и запрещенного в России) в Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Удар был нанесен в пригороде Сум по месту сосредоточения иностранных наемников, боевиков из "Русского добровольческого корпуса" (РДК; запрещенная в России террористическая организация) и украинских неонацистских формирований "Кракен"», — рассказал Лебедев.

По его словам, после удара было обнаружено 37 тел, а в месте расположения находились и иностранные наемники.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по цеху сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье.

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