Миллиардера Ахмедова вывели из-под антироссийских санкций Великобритании

Великобритания исключила из санкционного списка бизнесмена Фархада Ахмедова

Великобритания исключила из санкционного списка бизнесмена Фархада Ахмедова, имеющего гражданство РФ и Азербайджана. Об этом говорится в документе, на который ссылается РИА Новости.

Миллиардер (по данным Forbes, которые приводит РБК его состояние составляет 1,6 миллиарда долларов) находился под британскими и европейскими антироссийскими санкциями с апреля 2022 года. Теперь Лондон заявил, что он «больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг».

В мае прошлого года Ахмедов выиграл суд по поводу санкции ЕС. По итогам процесса, проходившего в Люксембурге, бизнесмен, исключенный из санкционного списка еще в сентябре 2023-го, добился аннулирования всех постановления об ограничениях против него и возмещения всех связанных с делом судебных издержек.