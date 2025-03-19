Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:11, 19 марта 2025Экономика

Миллиардера Ахмедова вывели из-под антироссийских санкций Великобритании

Великобритания исключила из санкционного списка бизнесмена Фархада Ахмедова
Дмитрий Воронин

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Великобритания исключила из санкционного списка бизнесмена Фархада Ахмедова, имеющего гражданство РФ и Азербайджана. Об этом говорится в документе, на который ссылается РИА Новости.

Миллиардер (по данным Forbes, которые приводит РБК его состояние составляет 1,6 миллиарда долларов) находился под британскими и европейскими антироссийскими санкциями с апреля 2022 года. Теперь Лондон заявил, что он «больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг».

В мае прошлого года Ахмедов выиграл суд по поводу санкции ЕС. По итогам процесса, проходившего в Люксембурге, бизнесмен, исключенный из санкционного списка еще в сентябре 2023-го, добился аннулирования всех постановления об ограничениях против него и возмещения всех связанных с делом судебных издержек.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа назвал сроки полного прекращения огня на Украине

    Росгвардейцы задержали пособников украинских телефонных аферистов

    Спецпосланник Трампа заявил о его вероятной встрече с Путиным

    Стало известно о создании скафандров и кресел для российского «Орла»

    Жители российского города сообщили о громком хлопке в небе

    Названы дата и место похорон 34-летнего обладателя Кубка Гагарина

    Костин усомнился в глобальной значимости SWIFT

    В Генпрокуратуре раскрыли причину роста террористических преступлений в России

    Россия столкнулась с затяжным ростом цен на бензин

    Туристы устроили массовую драку на фестивале красок в Таиланде и вызвали панику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше