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16:35, 19 марта 2025Россия

Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле 175 на 175

Минобороны России заявило об обмене пленными с Киевом по формуле 175 на 175
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Россия завершила обмен пленными с Украиной по формуле 175 на 175. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«19 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

На данный момент освобожденные из украинского плена военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем всех бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации.

В оборонном ведомстве отметили, что посредником при освобождении российских военнослужащих из плена выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Накануне о планах обменяться с Украиной пленными сообщил президент России Владимир Путин. Он заявил об этом во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

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