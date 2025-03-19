Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле 175 на 175

Минобороны России заявило об обмене пленными с Киевом по формуле 175 на 175

Россия завершила обмен пленными с Украиной по формуле 175 на 175. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«19 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

На данный момент освобожденные из украинского плена военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем всех бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации.

В оборонном ведомстве отметили, что посредником при освобождении российских военнослужащих из плена выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Накануне о планах обменяться с Украиной пленными сообщил президент России Владимир Путин. Он заявил об этом во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.