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01:33, 20 марта 2025Россия

Минтруд предложил сократить список профессий для упрощенного получения ВНЖ

Список дающих преференции иностранцам по ВНЖ профессий сократят в 6,5 раза
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минтруд России рассматривает возможность сокращения до 31 специальности перечень профессий, которые позволяют квалифицированным иностранным работникам в упрощенном порядке получать вид на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что список сократится в 6,5 раза — до этого в перечне было 203 профессии.

Ранее в России усложнили получение разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ) через брак с гражданином России. С 25 января, чтобы получить разрешение на временное проживание в РФ вне квоты по браку с гражданином РФ, нужно прожить в браке не менее трех лет.

До этого сообщалось, что инвесторы из США, Китая и Ирана стали чаще подавать заявления на получение вида на жительство (ВНЖ) по упрощенной схеме.

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