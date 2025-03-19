Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:13, 19 марта 2025Ценности

Митя Фомин раскрыл стоимость новых зубов

Певец Фомин признался, что стоимость его виниров составила 2,5-3 миллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда группы Hi-Fi, певец Митя Фомин раскрыл стоимость новых зубов. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

51-летний артист вышел в свет со своим стоматологом, Алиной Кулаевой. Для данного случая он выбрал рубашку, пиджак и шляпу. При этом звезда продемонстрировал резцы белого цвета.

Исполнительно признался, что обновил виниры и коронки, общая стоимость которых составила 2,5-3 миллиона рублей. «Я люблю кусаться, поэтому периодически обновляю зубы», — заявил Фомин.

В ноябре 2024 года российский врач раскрыла возможную многомиллионную стоимость новых зубов Басты. Стоматолог, ортопед-гнатолог Екатерина Аверина заявила, что цена обновленной улыбки исполнителя может достигать 12 миллионов рублей и выше.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны отчиталось о выполнении обещанного Путиным жеста доброй воли для Украины

    Сотрудники Ozon раскрыли секреты своей работы. Что скрывается за миллионами посылок?

    Реклама

    СССР предупреждал США о готовящемся покушении на Кеннеди

    Названы самые подорожавшие и подешевевшие футболисты РПЛ

    Тайвань назвал возможную дату вторжения Китая

    Стала известна роль истребителей F-16 ВСУ в Сумской области

    Зеленский отказался признавать окружение ВСУ под Курском

    У экс-футболиста «Динамо» украли сумки и драгоценности на 105 тысяч евро

    Белый дом анонсировал переговоры России и США по прекращению огня на Украине

    Стало известно о наследстве отца Филиппа Киркорова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше