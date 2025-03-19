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12:17, 19 марта 2025Экономика

Мошенники воспользовались страхом турецких банков перед санкциями

РИА Новости: Мошенники стали обманывать россиян обещаниями открыть счет в Турции
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники решили воспользоваться тем, что турецкие банки, не желающие пострадать от санкций, остерегаются проводить финансовые операции с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в финансовом секторе Турции.

Оказалось, что жулики стали рассылать россиянам в социальных сетях сообщения, в которых обещают помочь с открытием счета в одном из турецких банков. Получив от доверчивого человека плату, злоумышленники пропадают. По имеющейся информации, такие случаи происходили, несмотря на неоднократные предостережения со стороны финансового сегмента.

Государственные банки Турции не открывают счета в рублях. Кроме того, есть сложности с денежными переводами между двумя странами.

Ранее российские банки запустили в Турции оплату по QR-коду. Платежи ведутся в рублях с конвертацией в лиру. Лимит операции ограничен минимумом в 10 рублей и максимумом в 350 тысяч рублей.

В свою очередь, Центральный банк Турции проинформировал, что не давал указаний по смягчению санкций против РФ.

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