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06:59, 19 марта 2025Экономика

Назван главный торговый партнер России в Евросоюзе

РИА Новости: Франция в январе стала главным торговым партнером России в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sabine Brose / Sorge / Global Look Press

Франция в январе текущего года стала основным российским партнером в Евросоюзе, сместив Германию. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости данных Евростата.

Уточняется, что эта европейская страна нарастила импорт из России до 507 миллионов евро, увеличив за год импорт на треть. Показатель стал максимальным с декабря 2022 года.

Ранее стало известно, что в январе текущего года импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европейский союз (ЕС) впервые за два года превысил один миллиард евро. При этом почти половина всех закупок пришлась на Францию: Париж закупил российского газа на 455,2 миллиона евро.

До этого сообщалось, что Россия в 2024 году нарастила торговлю с пятью странами Евросоюза (ЕС), включая Ирландию и Францию.

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