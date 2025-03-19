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19:34, 19 марта 2025Экономика

Назван сильнее всего подешевевший овощ в России

Росстат: За неделю огурцы в России подешевели сразу на 11 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

За неделю с 11 по 17 марта огурцы в России подешевели сразу на 11 процентов. Сильнее всего подешевевший овощ назвала пресс-служба Росстата.

Инфляция в России по итогам недели составила 0,06 процента. С начала марта показатель составил 0,23 процента, а с начала 2025-го — 2,28 процента.

Помимо огурцов также подешевели куриные яйца (минус 0,7 процента), фруктово-ягодное детское питание и гречневая крупа (минус 0,5 процента), курятина, рис и печенье (минус 0,3 процента), подсолнечное масло и пшено (минус 0,2 процента), вермишель и соль (минус 0,1 процента).

Кроме того, подорожали мороженая рыба (плюс 0,6 процента), говядина, колбасы, сыры, мука, ржаной хлеб и черный чай (плюс 0,4 процента), сметана (плюс 0,3 процента), баранина, сосиски, сардельки, молоко, водка (плюс 0,2 процента), а также макаронные изделия (плюс 0,1 процента). Выросла средняя цена картофеля (плюс 3,6 процента), свеклы (плюс 2,7 процента), бананов (плюс 1,7 процента), капусты (плюс 1,6 процента), помидоров и моркови (плюс 1,2 процента).

По данным Банка России, уровень инфляционных ожиданий россиян ускорил снижение: в марте он снизился с 13,7 до 12,9 процента после январских 14 процентов. Показатель рос с апреля 2024 года, символически прибавив 0,1 процентных пункта даже в начале 2025 года, на третий месяц после повышения ключевой ставки до 21 процента.

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