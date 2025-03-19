Названы самые подорожавшие и подешевевшие футболисты РПЛ

Энрике стал самым подорожавшим футболистом РПЛ, Бителло — самым подешевевшим

Портал Transfermarkt назвал самых подорожавших и подешевевших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Список с учетом обновления от 19 марта представлен на сайте.

Наибольшую прибавку в цене получил бразильский хавбек «Зенита» Луис Энрике. Он подорожал на три миллиона евро и теперь оценивается в 25 миллионов. В топ-3 также оказались полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (плюс 2,8 миллиона) и вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев (плюс 1,5 миллиона).

В список подешевевших попали четыре игрока. В него вошли хавбек «Динамо» Бителло (минус миллион евро), защитник «Зенита» Вячеслав Караваев (минус 500 тысяч), полузащитник «Ростова» Родриго Саравия (минус 500 тысяч) и Хорди Томпсон из «Оренбурга» (минус 200 тысяч).

Лидером РПЛ после 21 тура является «Краснодар», в активе которого 46 очков. Далее располагаются «Спартак» и «Зенит», на счету обеих команд по 43 очка.