Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
2:3
2-й период
live
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:30 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ — регулярный чемпионат
17:30, 19 марта 2025Спорт

Названы самые подорожавшие и подешевевшие футболисты РПЛ

Энрике стал самым подорожавшим футболистом РПЛ, Бителло — самым подешевевшим
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Луис Энрике

Луис Энрике. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Портал Transfermarkt назвал самых подорожавших и подешевевших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Список с учетом обновления от 19 марта представлен на сайте.

Наибольшую прибавку в цене получил бразильский хавбек «Зенита» Луис Энрике. Он подорожал на три миллиона евро и теперь оценивается в 25 миллионов. В топ-3 также оказались полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (плюс 2,8 миллиона) и вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев (плюс 1,5 миллиона).

В список подешевевших попали четыре игрока. В него вошли хавбек «Динамо» Бителло (минус миллион евро), защитник «Зенита» Вячеслав Караваев (минус 500 тысяч), полузащитник «Ростова» Родриго Саравия (минус 500 тысяч) и Хорди Томпсон из «Оренбурга» (минус 200 тысяч).

Лидером РПЛ после 21 тура является «Краснодар», в активе которого 46 очков. Далее располагаются «Спартак» и «Зенит», на счету обеих команд по 43 очка.

    Обсудить
    Последние новости

    Начались переговоры Трампа с Зеленским

    В США заявили о раскрытии правды об украинском конфликте

    В Киеве подтвердили разговор Зеленского и Трампа

    Крупный американский банк уволит две тысячи сотрудников

    В Генпрокуратуре сообщили о росте уголовных дел в сфере незаконной миграции

    Экс-солистка «Миража» рассказала об обиде на Баскова

    Употребивший кокаин с женской груди во время оргии пилот вернулся к работе

    Госдума рассмотрела законопроект об упрощении банкротства участников СВО

    Число активных пользователей Telegram превысило миллиард

    Мужчина украл легендарные красные туфельки и не дожил до суда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше