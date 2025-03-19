Песков заявил об отсутствии темы «Северного потока — 2» в беседе Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали тему возобновления работы газопровода «Северный поток — 2» во время последнего телефонного разговора. Такое предположение опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, лидеры только отмечали «огромный потенциал для реализации целого ряда крупных проектов двустороннего сотрудничества в области экономики».

Ранее о возможности начала поставок в Европу природного газа по уцелевшей после подводных взрывов нитке газопровода сообщили сразу несколько западных СМИ. По их данным, идеей занимается американский инвестор Стивен Линч, а заключается она в том, что «Северным потоком — 2» будут управлять США и зарабатывать на этом.

В частности, Financial Times со ссылкой на свои источники утверждал, что инициатива стала частью плана команды Трампа по восстановлению отношений с Москвой и переговоров по конфликту вокруг Украины.

Вместе с тем официальные лица Германии, которая является конечной точкой газопровода, выразили удивление таким сообщениям. Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что проект не сертифицирован, работы остановили в феврале 2022 года, и их возобновление не рассматривается.