Новый глава «Роскосмоса» отреагировал на звание краша россиянок

Глава «Роскосмоса» Баканов со смущением отреагировал на звание краша россиянок

Новый генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отреагировал на звание краша россиянок. Соответствующий пост появился в Telegram-канале журналиста Александра Юнашева.

Репортер сообщил Баканову о том, что российские женщины прозвали его самым красивым чиновником. «А вы знаете, что вы краш всех женщин российских? Вам приятно?» — поинтересовался Юнашев. «Приятно будет, если результаты в космосе покажем соответствующие», — со смущением ответил глава «Роскосмоса».

Известно, что ранее Баканов занимал должность замминистра транспорта России. 6 февраля его назначили новым генеральным директором «Роскосмоса», сменив Юрия Борисова. «Я Баканова знаю хорошо как замминистра транспорта. Он очень толковый человек. Я думаю, он справится», — заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.