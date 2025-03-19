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14:30, 19 марта 2025Ценности

Новый глава «Роскосмоса» отреагировал на звание краша россиянок

Глава «Роскосмоса» Баканов со смущением отреагировал на звание краша россиянок
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Новый генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов отреагировал на звание краша россиянок. Соответствующий пост появился в Telegram-канале журналиста Александра Юнашева.

Репортер сообщил Баканову о том, что российские женщины прозвали его самым красивым чиновником. «А вы знаете, что вы краш всех женщин российских? Вам приятно?» — поинтересовался Юнашев. «Приятно будет, если результаты в космосе покажем соответствующие», — со смущением ответил глава «Роскосмоса».

Известно, что ранее Баканов занимал должность замминистра транспорта России. 6 февраля его назначили новым генеральным директором «Роскосмоса», сменив Юрия Борисова. «Я Баканова знаю хорошо как замминистра транспорта. Он очень толковый человек. Я думаю, он справится», — заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Вот это да!
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