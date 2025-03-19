В Турции ограничили доступ к YouTube и TikTok

В Турции ограничили доступ к нескольким социальным сетям. Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks в соцсети X.
По данным NetBlocks, в стране перестали быть доступны видеохостинг YouTubе, соцсети TikTok, X и Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В службе отметили, что это произошло вскоре после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Ранее 19 марта стало известно, что мэра Стамбула задержали по подозрению в коррупции и доставили в суд в сопровождении полиции. Имамоглу считается главным конкурентом турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на возможных досрочных президентских выборах.
Перед этим сообщалось, что в Турции ограничили доступ к мессенджеру Discord. Решение о блокировке объяснили тем, что сервис нарушал законодательство страны.