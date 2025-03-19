Опасность привычки спать на животе объяснили

Невролог Попов: Сон на животе грозит ноющими головными болями утром

Если человек всю ночь спит на животе, мышцы шеи подвергаются неестественной нагрузке, что грозит вторичным перенапряжением соседних зон, предупредил невролог Алексей Попов. Опасность сна в такой позе он объяснил изданию «Доктор Питер».

По словам Попова, из-за сильной нагрузки на мышцы шеи в течение шести-восьми часов ночного отдыха утром могут появиться ноющие головные боли. Как правило, они не слишком интенсивные, но они могут доставить значительный дискомфорт, отметил невролог. Еще одним неприятным последствием привычки спать на животе он назвал скованность в шее, напряжение в плечах и межлопаточной области, из-за которых появляется чувство утренней разбитости. Если же человек постоянно спит в неправильной позе, это может привести к нарушениям в шейном отделе позвоночника, что влияет на осанку и самочувствие в целом, добавил невролог.

Если боли в шее после сна появляются часто, Попов посоветовал обратиться к врачу для оценки состояния позвоночника, например, с помощью рентгенографии. «Этот метод позволяет увидеть возможное отклонение атланта — первого шейного позвонка — от нейтрального положения, что может играть ключевую роль в развитии хронических болей», — пояснял он.

Кроме того, как отметил невролог, сон на животе лицом в подушку вреден и для внешности, поскольку длительное нахождение в таком положении провоцирует морщины.

Ранее клинический психолог Келли Бэйрон раскрыла потенциальную опасность трекеров для отслеживания качества сна. По его словам, использование этих популярных гаджетов может стать причиной сильного стресса и тревожности.