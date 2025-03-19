Опубликованы кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

В сети появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

В сети появились кадры из Кропоткина Краснодарского края, который в ночь на среду, 19 марта, подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах сначала видны световые вспышки, которые сопровождаются звуком работающего мотора летательного аппарата. Затем раздается взрыв и на горизонте видна еще одна вспышка.

Ранее в сети появились кадры пожара в районе нефтеперекачивающей станции «Кавказская» в городе Кропоткин. Ее работу после случившегося приостановили. Повреждения из-за падения сбитого беспилотника получил трубопровод между резервуарами.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Кропоткин в ночь на среду, 19 марта. В городе по меньшей мере прозвучало три взрыва. На месте падения обломков на территории предприятия начался пожар.