Отсидевшему 13 лет за чужое преступление россиянину выплатят по 20 рублей за день

86-летнему Исхакову присудили 95 тыс руб. за 13 лет в ИК за чужое преступление

Жителю Башкирии Фатхулле Исхакову, который отсидел 13 лет за чужое преступление, присудили 95 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сумма компенсации за незаконное привлечение к уголовной ответственности постепенно снижалась в ходе судебных разбирательств. Изначально 86-летний россиянин подал иск на сумму 450 миллионов рублей, но Ленинский районный суд Уфы постановил выплатить 31 миллион рублей.

Исхаков обжаловал это решение. В декабре 2023 года Верховный суд Башкирии уменьшил размер компенсации до двух миллионов рублей. Позже эта сумма выросла до шести миллионов рублей.

Теперь суд посчитал, что он получит за проведенные за решеткой 13 лет 95 тысяч рублей — это по 20 рублей за каждый день в неволе. Адвокат Исхакова назвал произошедшее местью региональных властей.

Несправедливо осужденный Исхаков более полувека боролся за восстановление честного имени и лишь в мае прошлого года по вновь открывшимся обстоятельствам Верховный суд России отменил вынесенный в отношении него приговор.