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16:38, 19 марта 2025Силовые структуры

Отсидевшему 13 лет за чужое преступление россиянину выплатят по 20 рублей за день

86-летнему Исхакову присудили 95 тыс руб. за 13 лет в ИК за чужое преступление
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Mash Paradox / YouTube

Жителю Башкирии Фатхулле Исхакову, который отсидел 13 лет за чужое преступление, присудили 95 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сумма компенсации за незаконное привлечение к уголовной ответственности постепенно снижалась в ходе судебных разбирательств. Изначально 86-летний россиянин подал иск на сумму 450 миллионов рублей, но Ленинский районный суд Уфы постановил выплатить 31 миллион рублей.

Исхаков обжаловал это решение. В декабре 2023 года Верховный суд Башкирии уменьшил размер компенсации до двух миллионов рублей. Позже эта сумма выросла до шести миллионов рублей.

Теперь суд посчитал, что он получит за проведенные за решеткой 13 лет 95 тысяч рублей — это по 20 рублей за каждый день в неволе. Адвокат Исхакова назвал произошедшее местью региональных властей.

Несправедливо осужденный Исхаков более полувека боролся за восстановление честного имени и лишь в мае прошлого года по вновь открывшимся обстоятельствам Верховный суд России отменил вынесенный в отношении него приговор.

Вот это да!
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