Песков обвинил Киев в саботаже попыток мирного урегулирования

Песков: Ночная атака Киева по РФ может рассматриваться как саботаж перемирия

Ночную атаку украинских войск на российские регионы можно рассматривать как саботаж попыток мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, эта атака идет вразрез с попытками мирного урегулирования президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он добавил, что со стороны Украины нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры, так как были попытки атаковать российские объекты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия прекращения ударов по России. По его словам, США должны контролировать прекращение огня в республике.

До этого Зеленский отказался обсуждать сокращение численности Вооруженных сил Украины. «Я не буду обсуждать с россиянами, какой должна быть наша армия», — сказал он.