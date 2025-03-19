Зеленский назвал условия прекращения ударов по России

Зеленский: Субъектом контроля прекращения огня на Украине должны быть США

США должны контролировать прекращение огня на Украине. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с финским коллегой Александром Стуббом, трансляция доступна на YouTube.

«Главное: я считаю, что субъектом этого контроля должны быть США. Если будет достигнута такая договоренность, будет список энергетических объектов, мы обязательно подготовим и передадим партнерам. Если русские не будут наносить удары, то мы тоже не будем наносить удары», — уточнил Зеленский.

Политик также анонсировал разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он сообщил, что ожидает услышать от американского лидера детали его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Трамп указал на выгоду прекращения ударов по инфраструктуре на Украине. По его словам, данный шаг приведет к довольно быстрому заключению сделки по Украине.