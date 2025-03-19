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12:02, 19 марта 2025Мир

Трамп указал на выгоду прекращения ударов по инфраструктуре на Украине

Трамп: Прекращение ударов по инфраструктуре в итоге приведет к сделке по Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Прекращение ударов по инфраструктуре приведет к сделке по Украине. На выгоду от достигнутой по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным договоренности указал президент США Дональд Трамп в интервью Washington Examiner.

«Это приведет к другим вещам. Дальше будут полное прекращение огня и сделка», — заявил политик. По словам главы Белого дома, мирная сделка по Украине будет заключена довольно быстро.

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор. Главы государств обменялись мнениями о прекращении украинского конфликта. Российский президент поддержал предложения американского коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Вот это да!
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