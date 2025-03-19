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13:28, 19 марта 2025Бывший СССР

Зеленский отказался обсуждать сокращение численности ВСУ

Зеленский отказался обсуждать с Россией изменения в украинской армии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался обсуждать с Россией сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом украинский лидер рассказал на пресс-конференции с финским коллегой Александром Стуббом.

«Я не буду обсуждать с россиянами, какой должна быть наша армия», — сказал он.

Ранее Зеленский отреагировал на требования признать Крым российским. По его словам, признание утраченных республикой территорий российскими является красной линией для Киева.

До этого он сообщил, что в среду, 19 марта, у него будет разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он заключил, что без Киева закончить конфликт справедливым миром невозможно.

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