Подполье сообщило о поражении шедшей к границе с Россией колонны танков ВСУ

Лебедев: В Сумской области уничтожена колонна танков ВСУ, шедшая к границе с РФ

В Сумской области уничтожена колонна танков Вооруженных сил Украины (ВСУ), шедшей к границе с РФ. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.

Подпольщик сообщил, что было два удара в районе границы Украины и России в Сумской области. «Один из них – по большой группе, которая при поддержке БТР и танков шла в сторону границы», — заявил Лебедев.

Он также отметил, что ударом был уничтожен один украинский танк и два бронетранспортера. О результатах второго удара ничего не известно, сообщает Лебедев.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев сообщал об ударе в пригороде Сум по месту сосредоточения иностранных наемников, боевиков из "Русского добровольческого корпуса" (РДК; запрещенная в России террористическая организация) и ряда украинских формирований.