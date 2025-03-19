Появились подробности о семье похищенной в Ачинске школьницы

СК: Родители похищенной в Ачинске школьницы — предприниматели

Родители похищенной в Ачинске 15-летней школьницы — предприниматели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главк Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, семья нормальная, обеспеченная. Конфликтов в ней не было.

По предварительным данным, похищенная ушла из дома в неизвестном направлении около 16:00 во вторник, 18 марта. Спустя два часа на телефон ее отца пришло видеообращение дочери, в котором та просит передать неизвестным 500 тысяч рублей за свое освобождение.

Следователи уже возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 («Похищение заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.