Приказ Путина о прекращении ударов по украинской энергетике поступил в войска

Минобороны: Войска получили приказ о прекращении ударов по энергетике Украины

Российские войска получили приказ президента Владимира Путина о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram со ссылкой на Минобороны.

18 марта в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин согласился не бить по энергетическим объектам на Украине.

В войска приказ поступил уже после телефонного разговора лидеров, уточнили в Минобороны.

При этом, по данным военного ведомства. Киев продолжил наносить удары по энергетическим объектам. В частности, был атакован пункт перевалки нефти в Краснодарском крае.