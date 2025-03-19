Приказ Путина о прекращении ударов по украинской энергетике поступил в войска

Российские войска получили приказ президента Владимира Путина о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram со ссылкой на Минобороны.
18 марта в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин согласился не бить по энергетическим объектам на Украине.
В войска приказ поступил уже после телефонного разговора лидеров, уточнили в Минобороны.
При этом, по данным военного ведомства. Киев продолжил наносить удары по энергетическим объектам. В частности, был атакован пункт перевалки нефти в Краснодарском крае.