Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
4:2
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
1:4
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
4:5
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
2:4
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
4:3
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
4:1
Завершен
Детройт Ред Уингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
2:4
Завершен
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ — регулярный чемпионат
07:51, 19 марта 2025Спорт

Призер Олимпиады оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Призер Олимпиады Кузнецов заявил, что на 30 тысяч рублей в месяц прожить сложно
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в воду Евгений Кузнецов оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит Metaratings.

«Это достаточно сложно, тем более если у тебя есть семья. Но если будет необходимость, на это можно прожить», — заявил спортсмен. Кузнецов добавил, что ему в месяц требуется 100 тысяч рублей, так как он хочет жить комфортно.

Кузнецов является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Ильей Захаровым. Также в его активе победа на чемпионате мира.

Ранее хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин назвал условие, при котором для жизни хватит 30 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что для этого нужно жить на клубной базе и ничего себе не покупать.

    Обсудить
    Последние новости

    «Провокация накануне переговоров на высшем уровне». Минобороны объяснило попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область

    ЦРУ попыталось сокрыть один документ о покушении на Кеннеди

    США определили место ЕС в мирном соглашении по Украине

    Польша задумала усеять границу с Белоруссией противопехотными минами

    Трамп заявил о готовности дружить с Россией при одном условии

    ВС России продвинулись на границе трех регионов в Донбассе

    Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

    Осужденный за убийство Немцова добился перевода в чеченскую колонию

    В России задержали сбежавшего от конвоя в стоматологической клинике рецидивиста

    Минобороны заявило о попытке атаки десятков беспилотников ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше