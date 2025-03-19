Призер Олимпиады оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Призер Олимпиады Кузнецов заявил, что на 30 тысяч рублей в месяц прожить сложно

Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в воду Евгений Кузнецов оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит Metaratings.

«Это достаточно сложно, тем более если у тебя есть семья. Но если будет необходимость, на это можно прожить», — заявил спортсмен. Кузнецов добавил, что ему в месяц требуется 100 тысяч рублей, так как он хочет жить комфортно.

Кузнецов является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Ильей Захаровым. Также в его активе победа на чемпионате мира.

Ранее хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин назвал условие, при котором для жизни хватит 30 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что для этого нужно жить на клубной базе и ничего себе не покупать.