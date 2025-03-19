Продюсер допустил приезд Пугачевой на похороны Киркорова

Продюсер Дворцов: Пугачева может приехать в Москву на похороны Бедроса Киркорова

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица Алла Пугачева может приехать в Москву на прощание с бывшим свекром Бедросом Киркоровым. Об этом сообщает «Абзац».

Дворцов уточнил, что Аллу и Бедроса связывали теплые дружеские отношения, однако это не единственная причина, по которой артистка может вернуться в Россию. «Ее появление станет фурором. Она может прилететь не только из-за теплых чувств к бывшему свекру, но и для того, чтобы напомнить о себе влиятельным друзьям», — считает продюсер.

По словам Дворцова, в случае приезда Пугачева проведет в Москве не больше суток. Артистка, покинувшая Россию после начала специальной военной операции (СВО), также может отказаться от поездки из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что народного артиста России Бедроса Киркорова, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова, не стало в возрасте 92 лет. Прощание с артистом пройдет 21 марта.