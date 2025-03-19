СССР предупреждал США о готовящемся покушении на Кеннеди

Нацархив: СССР мог предупредить США о готовящемся покушении на Кеннеди

Советский Союз мог предупредить США о планах отставного морского пехотинца Ли Харви Освальда устроить покушение на 35-го американского президента Джона Кеннеди. Это следует из документов, опубликованных Национальным архивом США, на которые обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

В частности, предупредить о готовящемся преступлении мог некий Сергей Чернохон — кем является этот человек, в документах не указано. Архив содержит целую серию писем, которые в 1977 и 1978 годах он направил в советское и британское посольства в Вашингтоне. Согласно его информации, в августе 1963 года он якобы по заданию советского консула в Болгарии связался с вице-консулом США Томом Блэкширом.

15 августа 1963 года в Софии, Болгария, в аэропорту в посольской машине я сказал господину Блэкширу, что (...) у Ли Харви Освальда есть оружие и он хочет устроить покушение на президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди (...) Блэкшир сказал мне, что передаст телеграмму в Государственный департамент, и дал мне адрес, по которому следует явиться Письмо Сергея Чернохона послу СССР в США Анатолию Добрынину Материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

Дополнительно уточняется, что Чернохон прибыл по указанному адресу в Вашингтон, где его допросил директор Службы специального советника Государственного департамента по фамилии Киппинган. В ходе разговора Чернохон упомянул, что покушение может готовиться и на лидера движения за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга.

Директор сказал не упоминать имя президента Кеннеди, только отвечать на вопросы (...) Я сказал, что господин Освальд совершит покушение на Кеннеди (...) Я также сказал, что, по моим сведениям, под угрозой и доктор Мартин Лютер Кинг-младший Письмо Сергея Чернохона послу СССР в США Анатолию Добрынину Материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

Письмо советскому послу заканчивается предложением, что он написал его по требованию специального комитета Палаты представителей Конгресса США, занимавшегося расследованием покушения на Кеннеди.

Кроме того, в еще одном документе Чернохон жалуется окружному прокурору города Сакраменто в Калифорнии Джону Прайсу, что с 1976 года он стал объектом слежки полиции и подвергался шантажу. В частности, он сообщил, что правоохранительные органы оказывают на него давление и пытаются приписать ему покушение на Сарджента Шрайвера — экс-посла США во Франции, мужа сестры Джона Кеннеди Юнис Кеннеди.

Я сказал, что агенты ФБР и Секретная служба используют полицейское управление, чтобы преследовать меня. Полиция прислала карандаш с анестезирующим газом управляющему дома, где я живу. Он (...) попытался отравить меня им, а затем ввести мне в рот наркотики, яд, чтобы пытать меня Письмо Сергея Чернохона окружному прокурору города Сакраменто Джону Прайсу Материалы по делу о покушении на Джона Кеннеди

Последний документ из папки является письмом Центра для страдающих инвалидностью, сотрудники которого пообещали Чернохону опеку в случае конфликтов с полицией и сотрудниками ФБР.

Ранее стало известно, что Советский Союз передавал США сведения об Освальде, устроившем покушение на Кеннеди. Переданные сведения содержат информацию о плохих стрелковых навыках отставного морпеха, а также о его непростых взаимоотношениях с русской супругой.

