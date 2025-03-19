Россияне охладели к некоторым кредитам

Moneyman: Спрос на микрозаймы упал до четырехлетнего минимума

В январе и феврале этого года в России серьезно снизился спрос населения на получение микрокредитов для непредвиденных и срочных расходов. Это показало исследование проведенное экспертами Moneyman. Их выводы процитировало РИА Новости.

В общем объеме заявок доля запросов на эти займы достигла 35,6 процента. В январе-феврале прошлого года речь шла о 40,7 процента. Еще большие значения отмечались в 2023 (42,2 процента) и 2022 (44,5 процента) годах.

Аналитики подчеркнули, что относительно 2022 года в этом году снижение оценивается в 8,9 процента. Таким образом был достигнут четырехлетний минимум. Динамику объяснили сберегательной моделью финансового поведения, которой стараются следовать россияне в последние несколько лет.

В начале марта сообщалось, что банки стали намного реже одобрять микрозаймы. Если в январе соответствующий показатель достигал 27 процентов, то в феврале он снизился до 23 процентов. При этом в прошлом году объем выданных в России микрозаймов увеличился в полтора раза.