Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:51, 19 марта 2025Экономика

Россияне охладели к некоторым кредитам

Moneyman: Спрос на микрозаймы упал до четырехлетнего минимума
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В январе и феврале этого года в России серьезно снизился спрос населения на получение микрокредитов для непредвиденных и срочных расходов. Это показало исследование проведенное экспертами Moneyman. Их выводы процитировало РИА Новости.

В общем объеме заявок доля запросов на эти займы достигла 35,6 процента. В январе-феврале прошлого года речь шла о 40,7 процента. Еще большие значения отмечались в 2023 (42,2 процента) и 2022 (44,5 процента) годах.

Аналитики подчеркнули, что относительно 2022 года в этом году снижение оценивается в 8,9 процента. Таким образом был достигнут четырехлетний минимум. Динамику объяснили сберегательной моделью финансового поведения, которой стараются следовать россияне в последние несколько лет.

В начале марта сообщалось, что банки стали намного реже одобрять микрозаймы. Если в январе соответствующий показатель достигал 27 процентов, то в феврале он снизился до 23 процентов. При этом в прошлом году объем выданных в России микрозаймов увеличился в полтора раза.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Под Красноярском неизвестные похитили 15-летнюю школьницу. Ее родителям отправили видео с кладбища и требуют полмиллиона рублей

    В США дали оценку Трампу после беседы с Путиным

    Захарова назвала маразмом планы Великобритании и ЕС по активам России

    В Starlink появился самый дешевый тариф

    Украинские мошенники по новой схеме обманули российскую пенсионерку на 1,3 миллиона рублей

    Похитители отправили родителям второе видео с пропавшей в Ачинске девочкой

    Бывший возлюбленный Кендалл Дженнер снялся в рекламе без штанов

    В России предложили ввести минимальные цены на специи

    Минфин оценил идею ввода платежного роуминга для QR-кодов

    Звезда популярного телешоу попал в больницу после жестокого нападения домашнего животного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше