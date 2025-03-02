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07:00, 2 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам стали реже одобрять микрозаймы

Показатель одобряемости микрозаймов в России за год снизился с 27 до 23 %
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

За год показатель одобряемости микрозаймов в России снизился на четыре процентных пункта: если в январе 2024 года он составлял 27 процентов, то в феврале 2025 года опустился до 23 процентов, —выяснили аналитики маркетплейса «Сравни». Результатами исследования они поделились с «Лентой.ру».

Кроме того, в 2024 году изменился портрет клиента микрофинансовых организаций (МФО): чаще всего заявки на микрозайм оставляли мужчины в возрасте 20-34 лет. В большинстве случаев это были люди с доходом в среднем от 30 до 90 тысяч рублей, указали эксперты.

Сегодня банки довольно тщательно исследуют кредитную историю потенциального заемщика, поэтому россиянам посоветовали активно следить за кредитным рейтингом и своевременно исполнять обязательства по всем кредитным продуктам.

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«В середине прошлого года мы зафиксировали значительный переток клиентов из кредитов в займы, поскольку риск-политика МФО была более лояльной к заемщикам. Так, например, в течение 2024 года пользователи "Сравни" оформляли микрозаймы на 36 процентов больше, чем в 2023 году. Однако сумма одобренных займов значительно ниже, чем потребности клиентов. Так, средняя сумма выданного микрозайма в январе 2025 года увеличилась на 3 процента по сравнению с январем 2024 года, составив 9 066 рублей, тогда как в январе 2024 года средняя сумма займа была 8 808 рублей. При этом средняя запрашиваемая сумма в 2024 году составила 15 861 рубль. В январе 2025 года этот средний показатель вырос до 16 273 рублей», — обозначил директор кредитного направления маркетплейса Магомед Гамзаев.

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило о том, что в январе 2025 года средний размер потребительских кредитов в России снизился на 14,3 процента, до 119,3 тысячи рублей.

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