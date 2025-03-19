Россиянину прострелили ногу из-за голого торса в Абхазии

«78 | Новости»: Мужчине из Санкт-Петербурга прострелили ногу в Абхазии

Отдыхавшему с женой в Абхазии россиянину прострелили ногу из-за голого торса и вынудили прикрыть виновного. Об этом сообщает «78 | Новости» во «ВКонтакте».

Уточняется, что Константин из Санкт-Петербурга находился в Гагре с супругой Олесей и общей подругой. Когда они шли на море, местные жители обратили внимание на обнаженный торс туриста. Недовольные абхазы стали кричать, чтобы тот оделся, но вскоре словесная перепалка перешла в драку. Один из участников конфликта достал оружие и выстрелил несколько раз.

Пуля попала в ногу Константина. Мужчину госпитализировали, а в больнице к Олесе подошел неизвестный, представившийся полицейским. При этом документы он не показал. Правоохранитель попросил удалить кадры драки, снятые на телефон россиянкой, а также убедил ее солгать о происхождении ранения. Она указала, что муж напоролся на штырь в море.

Затем Константина перевели в больницу в Сочи, где жена раскрыла врачам реальную историю. В настоящее время россиянин в реанимации.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на отдых в Абхазию, эксперты туротрасли отмечают всплеск интереса к курортам республики. По данным специалистов, число ранних бронирований гостиниц и других объектов размещения в регионе в 2025 году значительно увеличилось.