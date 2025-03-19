Российский самолет с десятками пассажиров вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет российской авиакомпании «Сибирь» с десятками пассажиров на борту вернулся в аэропорт вылета из-за возникшей технической неисправности. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Новосибирска в Братск. Пилоты приняли решение вернуться в международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина. Посадка прошла в штатном режиме. Никто из 74 пассажиров и 4 членов экипажа не пострадал.
Самолет временно отстранили от эксплуатации, причины авиационного события устанавливаются. Путешественники сейчас находятся в здании аэровокзала, представители авиакомпании решают вопрос об их доставке в пункт назначения. Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку.
Ранее самолет другой российской авиакомпании, Utair, летевший из-за границы в Россию, совершил незапланированную посадку из-за двойного помпажа двигателя. Пилоты решили вернуться в аэропорт вылета.