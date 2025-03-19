Российский суд заменил французу условный срок на реальный по делу о растрате

В Москве суд заменил условный срок на реальный французу Дельпалю

Тверской районный суд Москвы заменил условный срок на реальный французу Филиппу Дельпалю по делу Baring Vostok о растрате 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, с ходатайством об отмене французу условного срока в суд обратилась ФСИН. Суд постановил удовлетворить его в связи с неисполнением Дельпалем возложенных обязанностей.

В сентябре 2024 суд отказал в замене условного срока фигуранту на реальный.

В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам семерых фигурантов дела о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Дельпаль тогда получил 4,5 года условно. Через два года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки осужденным, в том числе Дельпалю — до 3,5 года. Как сообщалось, Дельпаль уехал за границу до рассмотрения жалоб на вынесенный ему приговор в 2023 году.