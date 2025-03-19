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16:11, 19 марта 2025Из жизниЭксклюзив

Сицилийская мафия утратила прежнее влияние и занялась угоном скота

Историк Прядко: Мафия вернулась к угону скота и занимается ростовщичеством
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: фильм «Предатель»

Сицилийская мафия утратила прежние влияние и вернулась к методам заработка, с которых начинала. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал историк и исследователь итальянского преступного мира Григорий Прядко.

Эксперт уверен, что, хотя коза ностра и не имеет такого влияния, как в годы своего расцвета в 1950-1990-х, она продолжает активно действовать. «Сейчас коза ностра вернулась к своим первоначальным источникам доходов. Это довольно старомодные темы, вроде угона скота. Контроль мясных рынков, контроль овощных рынков, контроль улова рыбы», — рассказал он.

Пресная вода также остается большой ценностью на Сицилии, и ее поставки контролирует мафия. Кроме того, по словам Прядко, коза ностра стала заниматься делами, которых раньше не касалась. Например, сицилийские мафиози стали брать под контроль проституцию, азартные игры и заниматься ростовщичеством, хотя раньше это не приветствовалось.

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Крупнейшая с 1984 года облава на сицилийскую мафию прошла 11 февраля. В ней принимали участие более 1200 полицейских и военных.

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