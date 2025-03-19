Сотрудника российского салона связи задержали за попытку продать данные певца SHAMAN

В Ленобласти задержали сотрудника салона связи, продавшего данные певца SHAMAN

В Ленинградской области задержали работника салона сотовой связи, подозреваемого в попытке продать личные данные клиента. Об этом в среду, 19 марта, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, 20-летнему задержанному поступил запрос от частного лица на информацию о российском певце Ярославе Дронове, известном как SHAMAN. Желая заработать денег, молодой человек передал эти данные постороннему, но об этом стало известно сотрудникам службы безопасности. Возбуждено дело по статье о незаконном использовании информации, содержащей персональные данные, с использованием служебного положения.

Ранее SHAMAN со сцены назвал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину своей девушкой и поцеловал возлюбленную.