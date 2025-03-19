Спецпосланник Трампа уточнил детали прекращения огня между РФ и Украиной

Уиткофф: Договоренности о прекращении огня охватывают удары по инфраструктуре

Проект договоренности об остановке огня между РФ и Украиной охватывает удары по инфраструктуре в целом. Об этом сообщил спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стивен Уиткофф в эфире канала Fox News.

«Это касается не только энергетики, а инфраструктуры в целом», — уточнил он. По словам Уиткоффа, это станет частью 30-дневного перемирия.

Ранее российский лидер Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней. Отмечается, что президент России сразу дал военнослужащим соответствующую команду.

Путин и Трамп 18 марта провели телефонный разговор, который продолжался более двух часов. Главы России и США обменялись мнениями о прекращении конфликта на Украине.