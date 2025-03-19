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21:56, 19 марта 2025Мир

США и Украина обсудили расширение режима прекращения огня

США и Украина договорились двигаться в расширении режима прекращения огня
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский договорились продвигаться по вопросу расширения режима прекращения огня на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника американского президента по национальной безопасности Майка Уолтца, которое зачитала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Они рассмотрели ситуацию в Курской области и договорились о тесном обмене информацией между их ВС по мере развития ситуации на поле боя», — подчеркнула Левитт.

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