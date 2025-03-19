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14:34, 19 марта 2025Из жизниЭксклюзив

Стало известно о попытках мафии присоединить Сицилию к США

Историк Григорий Прядко: В 1990-х Риина пытался присоединить Сицилию к США
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Antonio Melita / Globallookpress.com

Глава сицилийской мафии в 1990-х годах пытался присоединить Сицилию к США. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал историк и исследователь итальянского преступного мира Григорий Прядко.

В начале 1990-х годов после завершения «макси-процесса» над сицилийской мафией более 300 главарей «семей» и их подручных оказались за решеткой. Как рассказал Прядко, глава Коза ностры Сальваторе «Тото» Риина не только развязал террористическую войну против государства, но и, как стало известно позже, попытался отделить Сицилию от Италии.

«Параллельно с этим Тотто Риина очень аккуратно зондировал через свои контакты в США, нет ли там в высших кругах планов по поднятию вопросов сицилийского сепаратизма с последующим присоединением Сицилии в качестве нового штата», — рассказал эксперт.

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Вопрос о возможном присоединении к США поднимался на Сицилии еще во время Второй мировой войны, когда в результате операции «Хаски» войска союзников захватили остров. «Там достаточно активно муссировалась тема независимости от Италии с последующим присоединением к США», — объяснил Прядко.

Находившийся на грани поимки в 1990-х Риина попытался возродить эту тему, однако отклика не нашел. Он был арестован в январе 1993 года, приговорен к двум пожизненным срокам и провел остаток жизни за решеткой.

Ранее сообщалось, что крестные отцы мафии пожаловались на «жалких» зумеров. По словам сицилийских боссов, нынешние молодые люди очень легко становятся стукачами.

Вот это да!
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