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20:23, 18 февраля 2025Из жизни

Крестные отцы мафии пожаловались на «жалких» зумеров — новобранцев

New York Post: Боссы сицилийской мафии пожаловались на бездарных новобранцев
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Antonio Parrinello / Reuters

Полицейские обнаружили жалобы на бездарных зумеров — новобранцев в перехваченных переговорах и переписке боссов сицилийской мафии, которую также называют «Коза ностра». Об этом пишет New York Post.

О переживаниях главарей мафии стало известно после крупнейшей операции итальянской полиции в Палермо, в ходе которой задержали около 150 бандитов. Босс «Коза ностры» Джанкарло Романо в беседе с подельниками говорил, что уровень новобранцев в последние годы «просто жалкий». Романо и другие главы мафии, в частности, сетовали, что зумеры не соблюдают кодекс омерты и очень быстро становятся стукачами. При этом они хотят, чтобы их жизнь была похожа на фильм «Крестный отец».

«Если вы посмотрите "Крестного отца", то его (Вито Корлеоне в исполнении Марлона Брандо — прим. «Ленты.ру») влияние основывалось на власти, которую он строил на политическом уровне, — жаловался в одном из сообщений Романо. — А мы, что мы можем сделать? Мы на коленях, ребята. Мы думаем, что делаем бизнес, но в наши дни его делают другие».

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В одном из перехваченных телефонных звонков слышно, как Романо предлагает некоему новобранцу «сходить поучиться и посмотреть на врачей, юристов — людей, на которых держится Италия и Европа».

С самим Джанкарло Романо неизвестные расправились в марте 2024 года на улице Палермо.

Крупнейшая с 1984 года облава на сицилийскую мафию прошла 11 февраля. В ней принимали участия более 1200 полицейских.

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