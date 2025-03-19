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06:27, 19 марта 2025Россия

Стало известно о повреждении нефтеперекачивающей станции в ходе атаки ВСУ

Shot: в ходе атаки БПЛА ВСУ повреждена нефтеперекачивающая станция «Кавказская»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В ходе атаки украинскими дронами была повреждена нефтеперекачивающая станция «Кавказская» в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Выяснилось, что сбитый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на трубопровод между резервуарами. После этого начался пожар. Работу предприятия пришлось приостановить. Пострадавших нет.

Пункт перевалки нефти «Кавказская» входит в трубопроводную систему Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). 17 февраля часток КТК под Краснодаром атаковали семь БПЛА. Дроны, помимо взрывчатки, были напичканы металлическими поражающими элементами. Президент России Владимир Путин заявил, что, если акционеры консорциума заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода после атаки украинских сил, им следует поставить необходимое оборудование «несмотря на все санкции».

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