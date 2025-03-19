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09:49, 19 марта 2025Наука и техника

В Starlink появился самый дешевый тариф

Абонентам Starlink предложили тариф за $10 с лимитом 10 гигабайт в месяц
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Корпорация SpaceX предложила ряду пользователей рекордно дешевый тариф для доступа в интернет через сервис Starlink. На это обратило внимание издание PCMag.

Как заметили журналисты, сервис Starlink может прислать письмо с предложением перейти на новый тариф стоимостью 10 долларов, или около 800 рублей. Для сравнения, базовый тариф сервиса спутникового интернета в США обходится в 12 раз дороже — 120 долларов, или около 9,9 тысячи рублей.

Судя по Reddit, Starlink предлагает подключиться к такому тарифу тем абонентам, кто ранее пользовался спутниковым интернетом Илона Маска, но забросил его. Тариф стоит всего 10 долларов, но дает воспользоваться всего 10 гигабайтами в месяц. Каждый использованный гигабайт выше лимита обойдется в 2 доллара.

По словам журналистов, тариф подойдет в качестве источника резервного доступа в интернет и в поездках, так как его можно использовать по всему миру и в любом регионе присутствия Starlink. При этом на сайте сервиса такого предложения нет. Авторы PCMag напомнили, что в январе SpaceX представила тариф за 50 долларов, или около 4 тысяч рублей, в месяц, предлагающий интернет с лимитом 50 гигабайт.

В начале марта корпорация SpaceX запустила в США тариф спутникового интернета Residential Lite со сниженной скоростью. Тариф Starlink стоит 80 долларов в месяц, но имеет скорость до 100 мегабит в секунду.

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