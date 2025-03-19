Стоимость одного типа жилья в Москве перевалила за 3 миллиона за «квадрат»

Аналитики NF Group: Стоимость пентхаусов превысила 3 миллиона за «квадрат»

Стоимость элитных пентхаусов в Москве перевалила за 3 миллиона рублей за квадратный метр, рассказали «Ленте.ру» исследователи «Аеон Девелопмент» и NF Group. Отмечается, что за последний год цена выросла на восемь процентов.

«Средняя стоимость элитных пентхаусов в Москве достигла 3,19 миллиона рублей за квадратный метр — это на восемь процентов выше, чем годом ранее. Это также на 64 процента выше среднерыночного показателя, — выяснили аналитики. — Динамика цены во многом обусловлена появлением новых дорогих проектов».

По словам исследователей, в среднем в год заключается всего порядка 20 сделок с элитными пентхаусами ввиду высоких бюджетов и ограниченности предложения. В 2024 были зарегистрированы рекордные 40 сделок.

«Среди отличительных характеристик пентхаусов можно назвать расположение на последнем этаже жилого комплекса, панорамные виды, большие площади и просторные планировки, высокие потолки. Также можно встретить камины, отдельный лифт, террасу или эксплуатируемую кровлю, которая доступна только владельцу пентхауса», — добавили исследователи.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует ввести новые лимиты по ипотеке и автокредитам с 1 апреля. Ограничения распространятся на тех ипотечников, чей показатель долговой нагрузки превышает 80 процентов. Также лимиты хотят установить на кредиты с первоначальным взносом в размере менее 20 процентов.