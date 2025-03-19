Трампа засняли с сыном Маска перед посадкой в вертолет

Трамп и сын Маска X A-Xii попали в кадр журналистов перед посадкой в вертолет

Журналисты засняли президента США Дональда Трампа в компании с сыном своего соратника, американского миллиардера Илона Маска X Æ A-Xii. Кадры опубликовал Fox News.

На видео американский лидер покидает Белый дом в компании сына бизнесмена. Вместе они направляются на посадку в вертолет. Во время короткой прогулки X Æ A-Xii радостно прыгает, а Трамп в какой-то момент показывает большой палец вверх.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Ранее сообщалось, что Трамп отправил на реконструкцию знаменитый стол Resolute из-за козявки сына бизнесмена Илона Маска.

До этого Дональд Трамп случайно опубликовал в открытый доступ сообщение, которое предназначалось для Илона Маска. В личной переписке, попавшей в соцсеть Truth Social, политик выразил свою тоску по предпринимателю и его сыну и пригласил их обоих на вечеринку в имении Мар-а-Лаго.