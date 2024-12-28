Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:01, 28 декабря 2024Интернет и СМИ

В сеть попала личная переписка Трампа и Маска

Личная переписка Трампа и Маска о вечеринке случайно попала в открытый доступ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп случайно опубликовал в открытый доступ сообщение, которое предназначалось для американского предпринимателя Илона Маска. В личной переписке, попавшей в соцсеть Truth Social, политик выразил свою тоску по предпринимателю и его сыну и пригласил их обоих на вечеринку в имении Мар-а-Лаго.

«Где ты? Мы скучаем по тебе и X (настоящее имя сына Маска, X A-Xii)!» — написал Трамп. Свое имение будущий американский лидер назвал «центром вселенной» и добавил, что на мероприятие также приглашен основатель Microsoft Билл Гейтс.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Газпром» заявил, что Молдавия перестанет получать газ с 1 января. Кишинев задолжал больше 700 миллионов долларов

      В Верховной Раде оценили перспективы военного переворота на Украине

      Овечкин отреагировал на возвращение в составе «Вашингтона» после перелома

      В Швеции заявили о возможной нехватке мест на кладбищах в случае войны с Россией

      В сеть попала личная переписка Трампа и Маска

      В Британии предрекли Украине крах и потери новых территорий

      В Санкт-Петербурге продлили действие антикоронавирусных ограничений

      В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ на 2025 год

      Политику фальсификации роли СССР во Второй мировой войне отнесли к угрозам для России

      Надзиратели забили до смерти темнокожего заключенного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше