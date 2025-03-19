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05:00, 19 марта 2025ПутешествияЭксклюзив

Назван период для наиболее выгодного бронирования туров на лето

Турагент Попова: Бронируя тур на лето в марте, можно сэкономить 100 тысяч
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Приобретать туры на лето выгоднее всего в начале весны, сообщила руководитель турагентства по экзотическим направлениям Виктория Попова. Период для наиболее выгодного бронирования она назвала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

«Оформляя тур в марте-апреле и внося предоплату всего 10-30 процентов, вы сэкономите более 100 тысяч рублей на летнем отпуске, например, на море в Турции», — отметила турагент.

Она объяснила, что сейчас по зарубежным направлением идет раннее бронирование, которое позволяет сэкономить до 40 процентов от стоимости тура. Кроме того, до мая 2025 года можно выбрать именно тот отель, который нужен, потому что места на лето пока есть в наличии.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что летом 2025 года на курортах Турции можно будет отдохнуть, заплатив за двоих от 150 тысяч рублей. Самые дешевые туры предполагают отдых в четырехзвездочном отеле по системе «все включено».

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